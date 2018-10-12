Керчь останется без троллейбусов?

Проблема с городским транспортом в Керчи остаётся актуальной.

Ровно месяц назад керчане заметили, что предприятие «Керчьгортранс» не выпускает в полном объеме общественный транспорт на линии. Проблемы возникли в работе автобусов марки «НЕФАЗ» и троллейбусов. Позднее стало известно о проверке предприятия прокуратурой.

На следующий день журналисты КерчьИНФО вместе с керчанами стали свидетелями поломки сразу двух троллейбусов на перекрёстке улиц Мирошника и Маршала Ерёменко.

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Сегодня подобных проблем не наблюдается, однако стало известно, что с 15 октября по городу Керчи перестанут ходить троллейбусы из-за их аварийного состояния.

Предприятие «Керчьгортранс» исчерпывающих ответов не даёт, но в связи с непонятной ситуацией с городским транспортом, в ближайшем времени в городе планируется проведение мероприятия, на котором будет рассмотрен вопрос о прекращении движения троллейбусов.

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