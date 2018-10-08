Перевалка сыпучих грузов в центре Керчи: проблема остается открытой (ВИДЕО)

Центр города в Керчи продолжает оставаться «перевалочной базой».

Ранее сайт КерчьИНФО уже освещал проблему, связанную с перевалкой сыпучих грузов в самом центре Керчи. Но и по сей день можно заметить колонну грузовиков, выстроившихся вдоль улицы Еременко.

Многотоннажные автомобили стоят в запрещенном месте и мешают городскому транспортному сообщению. Помимо этого, шум двигателей, постоянные копоть, гарь, летящая пыль днем и ночью нарушают покой и благополучие жителей Керчи.

Перевалочная база создана на территории судоремонтного завода. Здесь круглосуточно осуществляется перевалка сыпучих материалов, причем открытым способом. День и ночь от территории завода отходят груженные щебнем и песком грузовые автомобили, которые даже не закрываются тентом.

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В результате, пыль и грязь летит во все стороны, отравляя воздух, которым дышат горожане. Особенно страдают жители Керчи, проживающие в районе автовокзала, а также родители, гуляющие с малышами в расположенном неподалеку парке имени Шевченко.

Таким образом, район улицы Еременко стал эпицентром нарушения экологической безопасности.

Постоянное движение многотоннажного грузового транспорта отразилось и на качестве керченских дорог. Автомобили разбили дорожное покрытие в месте поворота на СРЗ, в результате чего образовалась страшная яма. Кроме того, щебень с неприкрытых машин разлетается по дороге на многие километры, что ускоряет разрушение транспортной полосы.

Разбитая дорога может стать причиной создания аварийной ситуации, тем более, что грузовые автомобили осуществляют движение в этом месте, нарушая правила ПДД.

Может не выдержать беспрерывный поток тяжелогруженных машин и мостик через Мелек-Чесме.

Такая ситуация сохраняется в Керчи уже несколько месяцев. Очевидно, данная проблема касается только самих керчан.

Перевалка сыпучих грузов в центре Керчи

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