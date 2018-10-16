Перевозчики из Краснодара не хотят работать в Керчи

Рассмотрен вопрос о работе частных перевозчиков.

На пресс-конференции с участием заместителя главы администрации Керчи Дилявера МЕЛЬГАЗИЕВА и руководителя предприятия «Керчьгортранс» Дмитрия БАКШИ был рассмотрен ряд вопросов, которые касаются общественного транспорта в городе.

Один из таких вопросов — это работа частных перевозчиков.

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Дилявер Абибулаевич рассказал, что перевозчики с территории материковой части России не имеют никакого желания работать в Керчи, так как на данный момент у нас в городе установлен низкий тариф на пассажирские перевозки.

«В Краснодаре, например, проезд стоит 26 рублей, а у нас 13», — сказал чиновник. — «Люди хотят зарабатывать деньги, поэтому в Керчи перевозчики с материка не имеют никакого желания работать».

Напомним, что стоимость проезда на муниципальном транспорте составляет 13 и 15 рублей в зависимости от транспортного предприятия.

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