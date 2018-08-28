Пермские художники посвятили Керчи свои картины

В Белой гостиной Пермской городской Думы состоялось открытие выставки пермских художников под названием «Крымские мотивы», посвященная полуострову Крым. Об этом сообщила пресс-служба Керченского городского совета.

Свои работы представили члены Союза художников Кирилл ЗИБНИЦКИЙ, Варужан АКОПЯН, Дмитрий КОЗЛОВ и Сергей ПОДРЕЗ, который посвятил свои картины Керчи. Председатель Керченского городского совета Николай ГУСАКОВ направил им поздравление с первым ярким опытом культурного обмена между нашими городами, а также, пользуясь случаем, пригласил художников и всех жителей Перми посетить Керчь.

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«Очень приятно обратиться к уважаемым пермякам сегодня, накануне подписания договора о побратимских отношениях между нашими городами! Отрадно отметить, что ратификация договора о сотрудничестве не является для нас формальностью – ведь мы уже многое делаем для того, чтобы углублять нашу связь, в том числе и в культурной сфере! Открытие выставки — это отличное начало культурного обмена между Пермью и Керчью! Ведь пермяки получают возможность уже сегодня многое узнать о Крыме, нашем древнем городе Керчи, о богатой истории нашего края! Выставка, которая открывается сегодня в Пермской городской Думе, кладёт начало нашей дружбе. Убежден, мы не заставим себя долго ждать с ответным шагом!» — отмечает в обращении Николай ГУСАКОВ.

В открытии приняли участие депутаты, а также деятели культуры Перми.

Все отзывались о Крыме, как о месте, которое ассоциируется с морем, солнцем, отпуском.

Художники поблагодарили пришедших за теплый прием и пожелали ярких впечатлений от знакомства с работами.

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