Первая развязка трассы «Таврида» сдана в эксплуатацию: пресс-тур

На первой развязке трассы «Таврида» уже около недели открыто движение. Журналисты КерчьИНФО поехали на пресс-тур за подробностями строительства.

В рамках пресс-тура по автоподходам к Крымскому мосту и трассы «Таврида» журналисты КерчьИНФО побывали на первом искусственном сооружении главной дорожной артерии полуострова.

Как сообщил технический руководитель участка АО «ВАД» Евгений ПЕТРОВ, развязку строили 8 месяцев. Вся работа шла по графику. Для транспорта она была открыта еще неделю назад. По мимо основной задачи, развязка предназначена для заезда в часть военной техники.

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Первое искусственное сооружение — это часть первой развязки трассы «Таврида», которая расположена возле воинской части под Керчью. Всего на трасса «Таврида» 123 искусственных сооружения, 120 из которых находятся на территории Крыма.

В рамках пресс-тура журналисты КерчьИНФО увидят процесс асфальтирования автоподходов к Крымскому мосту, проедут по одному из участков трассы «Таврида». Подробные фото и видео репортажи уже сегодня будут опубликованы на сайте. Следите за новостями на сайте КерчьИНФО.

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