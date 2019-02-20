Первая студия инновационного фитнеса в Керчи AVANGARDFIT!

Минимум времени — максимум эффекта!

Что такое EMS-фитнес? Это фитнес в специальном костюме (тренажере) для электромиостимуляции (EМS), генерирующем импульсы, сходные по своей природе с биологическими импульсами, подаваемыми от мозга к мышцам и усиливающего эффект тренировки.

ЭМС-фитнес подходит взрослым занятым людям любого пола и уровня физической подготовки. Такие тренировки особенно полезны людям, имеющим слабую спину, неразвитым физически. EMS рекомендован молодым матерям в качестве восстановительной терапии после родов.

✦ В ходе тренировки задействуются до 90% мышц, будут прорабатываться

даже труднодоступные участки (или те, которым вы обычно не уделяли

внимания

✦ Тренировка длится 20 минут и заменяет 3 часа традиционного тренинга +

Эффект усиливается лимфодренажным массажем, который проводится после

каждого занятия

✦ Безопасная тренировка: нет нагрузки на суставы и позвоночник.

✦ Персональные тренировки. При EMS-тренировке с вами работают

индивидуально — вы не в группе. Упражнения подбирают конкретно для

ваших проблемных зон с учётом особенностей организма, противопоказаний

и физических возможностей. Тренер следит за нагрузкой и техникой, что

позволяет выполнять упражнения правильно, а значит максимально

эффективно.

✦Восстановление после спортивных травм. Спортсмены приходят на такие

тренировки, чтобы восстановиться после травм. В медицине электрические

импульсы используются для снятия нагрузки на суставы

Все тренировки проходят по предварительной записи!

Запишитесь на бесплатную тренировку и получите консультацию от наших

квалифицированных тренеров + 7 (978) 031 01 88

Наш адрес: г.Керчь, ул.Горького, д.30

https://vk.com/avangard_fit_kerch

https://www.instagram.com/avangard_fit_kerch

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