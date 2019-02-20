Первая студия инновационного фитнеса в Керчи AVANGARDFIT!

Минимум времени — максимум эффекта!
Что такое EMS-фитнес? Это фитнес в специальном костюме (тренажере) для электромиостимуляции (EМS), генерирующем импульсы, сходные по своей природе с биологическими импульсами, подаваемыми от мозга к мышцам и усиливающего эффект тренировки.
ЭМС-фитнес подходит взрослым занятым людям любого пола и уровня физической подготовки. Такие тренировки особенно полезны людям, имеющим слабую спину, неразвитым физически. EMS рекомендован молодым матерям в качестве восстановительной терапии после родов.
✦ В ходе тренировки задействуются до 90% мышц, будут прорабатываться
даже труднодоступные участки (или те, которым вы обычно не уделяли
внимания
✦ Тренировка длится 20 минут и заменяет 3 часа традиционного тренинга +
Эффект усиливается лимфодренажным массажем, который проводится после
каждого занятия
✦ Безопасная тренировка: нет нагрузки на суставы и позвоночник.
✦ Персональные тренировки. При EMS-тренировке с вами работают
индивидуально — вы не в группе. Упражнения подбирают конкретно для
ваших проблемных зон с учётом особенностей организма, противопоказаний
и физических возможностей. Тренер следит за нагрузкой и техникой, что
позволяет выполнять упражнения правильно, а значит максимально
эффективно.
✦Восстановление после спортивных травм. Спортсмены приходят на такие
тренировки, чтобы восстановиться после травм. В медицине электрические
импульсы используются для снятия нагрузки на суставы
Все тренировки проходят по предварительной записи!
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квалифицированных тренеров + 7 (978) 031 01 88
Наш адрес: г.Керчь, ул.Горького, д.30
https://vk.com/avangard_fit_kerch
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