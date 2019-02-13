Первый дом для депортированных граждан в Керчи готов к сдаче

Многоквартирный жилой дом для депортированных граждан в Керчи готовится к сдаче в эксплуатацию. Об этом журналистам КерчьИНФО сообщил замглавы администрации города Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

Объект возведен по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя, в рамках которой предусмотрено строительство двух 72-квартирных домов.

«Один из домов уже готовится к сдаче. В нем 36 однокомнатных, 18 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир», — рассказывает МЕЛЬГАЗИЕВ.

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По словам замглавы администрации Керчи, распределение квартир начнется в ближайшее время, после подписания всех необходимых актов о сдаче-приемке объекта. Тогда же состоится и торжественное открытие нового дома, на котором владельцам квартир будут вручены ключи.

«Новый дом расположен в черте города, на улице Блюхера. Это хорошее место, перспективное в плане развития», — подчеркнул МЕЛЬГАЗИЕВ.

Начало строительство второго дома для депортированных граждан запланировано на текущий год.