Первый Международный Азово-Черноморский форум высоких технологий откроет свои двери всем желающим уже 25 сентября

Уже через несколько дней в Керчи откроет свои двери Первый Международный Азово-Черноморский форум высоких технологий.

Начало форума планируется на 25 сентября, а продлится он до 28 сентября.

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Первый день форума пройдет в центре Галеон, а начнется в 12:00 с дискуссионной сессии. Также, в рамках форума планируется заседание международного делового клуба «Боспор», на которое приглашены представители российской и международной деловой элиты, которые обсудят блокчейна – важнейшей технологии цифровой экономики.

КерчьИНФО напоминает, что форум посетят фирмы, которые непосредственно работают в данных технологиях, а также те предприятия у которых есть идеи и интересные предложения по технологиям переработки разного рода продукции – начиная от пищевой и заканчивая нефтепродуктами.

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