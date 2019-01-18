Первый технологический поезд по Крымскому мосту пройдет в августе 2019 года (ВИДЕО)

Леонид РЫЖЕНЬКИН сообщил о сроках строительства ЖД части Крымского моста и подходов к нему.

В ходе пресс-тура по тоннелю на подходах к Крымскому мосту заместитель генерального директора компании-генподрядчика «Стройгазмонтаж» Леонид РЫЖЕНЬКИН рассказал о процессе строительства и плановому запуску рабочего движения по железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив:

«Мы планируем, что весной этого года на походах будут завершены работы по устройству земляного полотна. Летом, в июле месяце мы планируем завершить работу по укладке верхнего строения пути — это рельсошпальные решетки, для того чтобы в августе этого года технологический поезд уже смог проехать с Крымского моста до станции «Багерово».

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Леонид Рыженькин отметил, что из-за вынужденного переноса ЖД полотна на подходах сроки строительства не изменятся.

Когда завершится строительство ЖД части Крымского моста? (ВИДЕО)

Первый поезд по Крымскому мосту до Багерово пройдет уже в августе