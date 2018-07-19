Пещера под «Тавридой» не помешает строительству новой автодороги

Пещера, которая была найдена недавно при строительство новой автодороги «Таврида» не будет мешать строительству новой трассы. Об этом стало известно Аргументам Недели Крым от заместителя главы правительства Крыма Юрия ГОЦАНЮКА, побывав в пещере.
«В перспективе мы планируем сделать пещеру туристическим объектом. Уверяю, он не будет мешать строительству трассы», – цитируют его в пресс-службе КФУ.
ГОЦАНЮК также рассказал, что на данный момент проектировщики разрабатывают техническое решение проблемы и там возможно поставят плиту, чтобы не допустить завала.
Председатель союза спелеологов России Геннадий САМОХИН рассказал, что в пещере будет создан еще один вход. Это будет сделано для того, чтобы исследование пещеры не помешало строительству трассы.
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