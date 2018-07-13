Пещеру под «Тавридой» ждет научное исследование

Пещеру с останками древних животных уже 16 июля будут исследовать представители РАН и КФУ.

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского совместно с Российской академией наук начнёт с 16 июля научное исследование найденной во время строительства трассы «Таврида» километровой пещеры. Об этом сегодня сообщила пресс-служба КФУ», — пишет Крыминформ.

Решение приняли на заседании рабочей группы под руководством вице-премьера Крыма Юрия ГОЦАНЮКА. Создать рабочую группу поручил глава Крыма Сергей АКСЕНОВ.

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Как сообщают в пресс-службе КФУ, в ходе проведения дорожных работ трассы «Таврида» строители случайно натолкнулись на карстовую полость. После её обследования спелеологи Крымского федерального университета выяснили, что это карстовая пещера протяженностью около километра, которая проходит под трассой «Таврида».

«Для строительства она представляет немалую проблему, но после глубинных исследований выяснилось, что пещера оказалась самой большой в предгорном Крыму. Она не только уникальна по своему расположению и длине, но и потому, что служила логовом диких зверей, в частности, пещерной гиены, которая обитала в Крыму порядка 800 тысяч лет назад», — рассказал ведущий методист Зоологического музея имени М.И. Глобенко Крымского федерального университета Дмитрий СТАРЦЕВ.

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