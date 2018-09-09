План мероприятий ко Дню города 2018 на 9 сентября

Празднование Дня города Керчи продолжается. План мероприятий на 9 сентября.
Сегодня в Керчи будет очень свадебно и радостно.В Керчи проходит Всекрымский парад невест! Девушки покажут свои таланты и мы наконец узнаем кто заслужил звание лучшей невесты Крыма.
План мероприятий на День города Керчи
9 сентября
Праздничная шоу- программа «Всекрымский Парад невест»
13.00-14.00 — Сбор и регистрация участниц парада. Выступление оркестра «Бриз-бенд». Место: театр им.А.С Пушкина.
14.00-15.00 — Открытие Парада невест. Представление участниц, Дефиле. Место: театр им.А.С Пушкина.
15.00-17.00 — Авто-мото пробег. Возложение цветов к Обелиску, фотосессия.
17.00-17.30 — Праздничный парад –шествие. Место: ул. Ленина – Городская набережная.
17.30- 18.00 — Танцевальный флешмоб (Городская набережная )
18.00- 19.00 — Праздничная концертная программа
19.00- 22.00 — развлекательная программа «Вечеринка для Невест». Место: ресторан «Галеон»
Читайте: Торжественное открытие Дня Города прошло в городском культурном центре им. Богатикова
Спортивные мероприятия
17.00-19.00 — Соревнования по силовому экстриму «Богатырь Крыма». Место: Площадь им. Ленина