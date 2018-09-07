План мероприятий ко Дню города-2018 может измениться из-за непогоды

Завтра Керчь будет праздновать свой День рождения! План мероприятий известен уже давно, однако всё может измениться в связи с надвигающимся на город циклоном.

Городская администрация приглашает всех жителей и гостей Керчи 8 и 9 сентября на праздничные мероприятия, посвященные Дню города и 45-летию присвоения звания «Город-герой», и просит принять во внимание, что при ухудшении погодных условий в плане мероприятий возможны изменения.

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Из-за дождливой погоды и с учетом прогнозов синоптиков высадка аллеи памяти, запланированная в рамках акции «Живая память», состоится не 10 сентября, как было заявлено раннее, а 12 сентября в 11:00 на городской набережной.

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