План мероприятий ко Дню города Керчи 2018

В этом году День города Керчи, который должен был состояться в первые выходные сентября, переносится на неделю. Кроме этого керчане будут отмечать этот праздник четыре дня: 7, 8, 9 и 10 сентября 2018 года.

В День города Керчь подготовила для своих гостей и жителей яркую программу:это торжественная часть, соревнования, всевозможные выставки, конкурсы, праздничные концерты, спортивные мероприятия и т. д.

Мероприяти на День города Керчи — 2018

7 сентября 2018 года

Большой зал городского культурного центра им. Ю. Богатикова (ул. Свердлова, 6)

16.00-17.00 – Торжественная церемония награждения победителей городского рейтинга достижений «Золотой грифон»

17.00-18.00 – Театрализованное представление «Сказание о древнем городе» с участием студенческого клуба КГМТУ

8 сентября 2018 года

Сквер Славы

9.45 – Церемония возложения цветов

Площадь имени Ленина

10.00-11.00 – Торжественное открытие празднования Дня города

поднятие городского флага

выступление руководства города

вручение наград в честь празднования Дня города

выступление почетных гостей

11.00-13.00 – «Спортивный керченский олимп»

показательные выступления спортивных клубов

11.00-15.00 – BTL-акция ГУП РК «Крымтелеком»

13.00-14.00 — Праздник керченской семьи

17.00-19.00 — Соревнования по силовому экстриму «Богатырь Крыма»

Сквер Мира

11.00-14.00 — Праздничная выставка «Это делает Керчь» с участием предприятий и организаций города

11.00-13.00 – Выставка-конкурс на лучшую цветочную композицию «Керчь — город цветов, город счастья и надежды!»

11.00-12.00 – Конкурс рисунков на асфальте «Город, в котором я живу»

11.00-14.00 — Праздничная концертная программа творческих коллективов города

09.00 -18.00 — «День открытых дверей»

Картинная галерея

Историко – археологический музей

Городская набережная

(Ресторан «Галеон» — ротонда)

11.00-19.00 – Выставочный комплекс «Керчь город мастеров» с участием мастеров декоративно-прикладного искусства города Керчи и Республики Крым.

Фотовыставка участников фото-клуба «Пантикапей»

Концерт духовых оркестров «Мой город вечно молодой»

(Водная станция)

11.00-23.00 – Гастрономический«ГрильФест»

11.00-23.00 – Работа аттракционов, морские прогулки

19.00-21.00 – Фестиваль эстрадной песни «Песни над проливом»

21.00-22.00 – Выступление рок-группы «Casual», г. Москва

22.00-23.00 — Выступление группы ПМ (экс Премьер-Министр), г. Москва

23.00 – Праздничный фейерверк

(Спортивная площадка)

15.00-17.00 – Первенство города по стритболу

(Колесо обозрения)

Кубок черного моря по боксу

(Центральная плиточная площадка , зеленая зона – Колесо обозрения)

16.00-19.00 — Праздничная концертная программа творческих коллективов (г. Новороссийск и г. Керчь)

Площадка Детской школы искусств им. Р. Сердюка (ул. Войкова 30)

15.00-18.00 — Праздничная программа «С любовью о Керчи»

Выставка работ художественного отделения

Концертная программа творческих коллективов города

Праздничная торговля

Площадка Дворца культуры «Корабел» (ул.Орджоникидзе 89)

07.00-16.00 — Ярмарка выходного дня

10.00-12.00 — Концертная программа творческих коллективов города

Молодежный парк

16.00-18.00 — Праздничная концертная программа творческих коллективов города

16.00-18.00 — спортивные соревнования

9 сентября 2018 года

Городская набережная, спортивная площадка

16.00-20.00 – «Кубок Грифона 2018» по воркаут, выступление рок-групп «DHARMA», «WHITENOISE» (г. Керчь)

Праздничная шоу-программа «Всекрымский Парад невест»

13.00-14.00 — сбор и регистрация участниц парада (театр им. А. С. Пушкина)

14.00-16.00 — Представление участниц парада. Дефиле. Выступление оркестра «Бриз-бенд»

16.00-16.30 — Авто-мотопробег (ул.Театральная — гора Митридат)

16.30-17.30 — Возложение цветов к Обелиску Славы, запуск голубей, фотосессия

17.30-18.30 — Праздничный парад-шествие (ул.Ленина – Городская набережная)

18.30-20.00 — Танцевальный флешмоб (Городская набережная). Запуск белых шаров, благотворительная акция. Поздравления от руководства города. Морская прогулка. Концертная программа ВИА «Русская песня»

20.00-22.00 — Подведение итогов Парада Невест — награждение (ресторан Галеон)

Концертно-развлекательная шоу-программа

Стадион 50-летия Октября

17.00 — Футбольный матч ФК «Океан» — ФК «Севастополь»

10 сентября 2018 года

11.00 — Возложение цветов к памятным местам участниками акции

12.00 — Патриотическая акция «Живая память Победы»

Высадка аллеи памяти, концерт духового оркестра

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