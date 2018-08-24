План мероприятий ко Дню города Керчи 2018

В этом году День города Керчи, который должен был состояться в первые выходные сентября, переносится на неделю. Кроме этого керчане будут отмечать этот праздник четыре дня: 7, 8, 9 и 10 сентября 2018 года.
В День города Керчь подготовила для своих гостей и жителей яркую программу:это торжественная часть, соревнования, всевозможные выставки, конкурсы, праздничные концерты, спортивные мероприятия и т. д.
Мероприяти на День города Керчи — 2018
7 сентября 2018 года
Большой зал городского культурного центра им. Ю. Богатикова (ул. Свердлова, 6)
16.00-17.00 – Торжественная церемония награждения победителей городского рейтинга достижений «Золотой грифон»
17.00-18.00 – Театрализованное представление «Сказание о древнем городе» с участием студенческого клуба КГМТУ
8 сентября 2018 года
Сквер Славы
9.45 – Церемония возложения цветов
Площадь имени Ленина
10.00-11.00 – Торжественное открытие празднования Дня города
- поднятие городского флага
- выступление руководства города
- вручение наград в честь празднования Дня города
- выступление почетных гостей
11.00-13.00 – «Спортивный керченский олимп»
- показательные выступления спортивных клубов
11.00-15.00 – BTL-акция ГУП РК «Крымтелеком»
13.00-14.00 — Праздник керченской семьи
17.00-19.00 — Соревнования по силовому экстриму «Богатырь Крыма»
Сквер Мира
11.00-14.00 — Праздничная выставка «Это делает Керчь» с участием предприятий и организаций города
11.00-13.00 – Выставка-конкурс на лучшую цветочную композицию «Керчь — город цветов, город счастья и надежды!»
11.00-12.00 – Конкурс рисунков на асфальте «Город, в котором я живу»
11.00-14.00 — Праздничная концертная программа творческих коллективов города
09.00 -18.00 — «День открытых дверей»
- Картинная галерея
- Историко – археологический музей
Городская набережная
(Ресторан «Галеон» — ротонда)
11.00-19.00 – Выставочный комплекс «Керчь город мастеров» с участием мастеров декоративно-прикладного искусства города Керчи и Республики Крым.
- Фотовыставка участников фото-клуба «Пантикапей»
- Концерт духовых оркестров «Мой город вечно молодой»
(Водная станция)
11.00-23.00 – Гастрономический«ГрильФест»
11.00-23.00 – Работа аттракционов, морские прогулки
19.00-21.00 – Фестиваль эстрадной песни «Песни над проливом»
21.00-22.00 – Выступление рок-группы «Casual», г. Москва
22.00-23.00 — Выступление группы ПМ (экс Премьер-Министр), г. Москва
23.00 – Праздничный фейерверк
(Спортивная площадка)
15.00-17.00 – Первенство города по стритболу
Кубок черного моря по боксу
(Центральная плиточная площадка , зеленая зона – Колесо обозрения)
16.00-19.00 — Праздничная концертная программа творческих коллективов (г. Новороссийск и г. Керчь)
Площадка Детской школы искусств им. Р. Сердюка (ул. Войкова 30)
15.00-18.00 — Праздничная программа «С любовью о Керчи»
- Выставка работ художественного отделения
- Концертная программа творческих коллективов города
- Праздничная торговля
07.00-16.00 — Ярмарка выходного дня
10.00-12.00 — Концертная программа творческих коллективов города
Молодежный парк
16.00-18.00 — Праздничная концертная программа творческих коллективов города
16.00-18.00 — спортивные соревнования
9 сентября 2018 года
Городская набережная, спортивная площадка
16.00-20.00 – «Кубок Грифона 2018» по воркаут, выступление рок-групп «DHARMA», «WHITENOISE» (г. Керчь)
Праздничная шоу-программа «Всекрымский Парад невест»
13.00-14.00 — сбор и регистрация участниц парада (театр им. А. С. Пушкина)
14.00-16.00 — Представление участниц парада. Дефиле. Выступление оркестра «Бриз-бенд»
16.00-16.30 — Авто-мотопробег (ул.Театральная — гора Митридат)
16.30-17.30 — Возложение цветов к Обелиску Славы, запуск голубей, фотосессия
17.30-18.30 — Праздничный парад-шествие (ул.Ленина – Городская набережная)
18.30-20.00 — Танцевальный флешмоб (Городская набережная). Запуск белых шаров, благотворительная акция. Поздравления от руководства города. Морская прогулка. Концертная программа ВИА «Русская песня»
20.00-22.00 — Подведение итогов Парада Невест — награждение (ресторан Галеон)
Концертно-развлекательная шоу-программа
Стадион 50-летия Октября
17.00 — Футбольный матч ФК «Океан» — ФК «Севастополь»
10 сентября 2018 года
11.00 — Возложение цветов к памятным местам участниками акции
12.00 — Патриотическая акция «Живая память Победы»
Высадка аллеи памяти, концерт духового оркестра