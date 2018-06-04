План мероприятий ко Дню России в Керчи

В Керчи празднование Дня России начнется уже на этой неделе. Танцы, песни и хорошее настроение будут в городе целых 5 дней.
Предлагаем вашему вниманию план праздничных мероприятий в Керчи ко Дню России.
План мероприятий на День России
8 июня (пятница)
18:30-19:00 — Концерт симфонического оркестра Уральского музыкального колледжа г. Екатеринбург
Место: площадь им. Ленина
19:00-19:40 — Концерт танцующего оркестра «Урал Бэнд» г. Екатеринбург
Место: площадь им. Ленина
9 июня (суббота)
19:00-19:30 Концерт танцующего оркестра «Урал Бэнд» г. Екатеринбург
Место: площадь им. Ленина
18:00-20:00 Концерт творческих коллективов города
Место: площадь им. Ленина
10 июня (воскресенье)
17:00-18:00 Концерт духового оркестра лицея искусств
Место: площадь им. Ленина
18:00-18:30 Концерт танцующего оркестра «Урал Бэнд» г. Екатеринбург
Место: площадь им. Ленина
11 июня (понедельник)
18:00-20:00 Концерт ВИА «Гармония»
Место: площадь им. Ленина
12 июня (вторник)
- Торжественные линейки в детских лагерях
- Выставка прикладного искусства на площади им. Ленина
- Автопробег по Крымскому мосту
17:00-18:15 — Спортивное состязание федераций города.
Место: площадь им. Ленина
18:15-19:00 — торжественное открытие праздника и концертная программа «День России» с участием актеров театра и кино Василием ЛАНОВЫМ, Александром ГОЛОБОРОДЬКО, Владимиром КОРЕНЕВЫМ, Ларисой ЛУЖИНОЙ, Юрием ВАСИЛЬЕВЫМ, Евгением ВОСКРЕСЕНСКИМ, Константином ФРОЛОВЫМ.
19:00-20:00 Праздничная программа студенческого клуба КГМТУ
20:00-21:00 Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье».
Место: площадь им. Ленина.