План мероприятий ко Дню России в Керчи

В Керчи празднование Дня России начнется уже на этой неделе. Танцы, песни и хорошее настроение будут в городе целых 5 дней.

Предлагаем вашему вниманию план праздничных мероприятий в Керчи ко Дню России.

План мероприятий на День России

8 июня (пятница)

18:30-19:00 — Концерт симфонического оркестра Уральского музыкального колледжа г. Екатеринбург

Место: площадь им. Ленина

19:00-19:40 — Концерт танцующего оркестра «Урал Бэнд» г. Екатеринбург

Место: площадь им. Ленина

9 июня (суббота)

19:00-19:30 Концерт танцующего оркестра «Урал Бэнд» г. Екатеринбург

Место: площадь им. Ленина

18:00-20:00 Концерт творческих коллективов города

Место: площадь им. Ленина

10 июня (воскресенье)

17:00-18:00 Концерт духового оркестра лицея искусств

Место: площадь им. Ленина

18:00-18:30 Концерт танцующего оркестра «Урал Бэнд» г. Екатеринбург

Место: площадь им. Ленина

11 июня (понедельник)

18:00-20:00 Концерт ВИА «Гармония»

Место: площадь им. Ленина

12 июня (вторник)

Торжественные линейки в детских лагерях

Выставка прикладного искусства на площади им. Ленина

Автопробег по Крымскому мосту

17:00-18:15 — Спортивное состязание федераций города.

Место: площадь им. Ленина

18:15-19:00 — торжественное открытие праздника и концертная программа «День России» с участием актеров театра и кино Василием ЛАНОВЫМ, Александром ГОЛОБОРОДЬКО, Владимиром КОРЕНЕВЫМ, Ларисой ЛУЖИНОЙ, Юрием ВАСИЛЬЕВЫМ, Евгением ВОСКРЕСЕНСКИМ, Константином ФРОЛОВЫМ.

19:00-20:00 Праздничная программа студенческого клуба КГМТУ

20:00-21:00 Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье».

Место: площадь им. Ленина.

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