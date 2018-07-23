План мероприятий ко Дню ВМФ-2018

Скоро в Керчи состоится празднование Дня ВМФ. Администрацией города Керчи был подготовлен план мероприятий праздника на 28 и 29 июля. Керчане и гости города смогут в эти дни насладиться концерами кавер-группы «Наобум», Краснодарской государственной филармонии и многим другим!

28.07.2018 Городская набережная

18.00-19.30 – Концертная программа участников акции «Дорогами Славы – наша история»

19.30-20.00 – Торжественное открытие праздника и концерт Краснодарскойгосударственной филармонии

21.00-22.00 – Концертная программа кавер-группы «Наобум», г. Евпатория

22.00 – Праздничный фейерверк

29.07.2018 Водная станция

10.00-11.00 – Торжественная встреча ветеранов города-героя Керчи по случаю празднования Дня ВМФ:

— Торжественное поднятие флагов

— Поздравление от руководства города

— Церемония награждения

— Праздничный концерт

— Возложение венка в акватории Керченского пролива

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