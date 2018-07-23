План мероприятий ко Дню ВМФ-2018

Скоро в Керчи состоится празднование Дня ВМФ. Администрацией города Керчи был подготовлен план мероприятий праздника на 28 и 29 июля. Керчане и гости города смогут в эти дни насладиться концерами кавер-группы «Наобум», Краснодарской государственной филармонии и многим другим!
28.07.2018 Городская набережная
18.00-19.30 – Концертная программа участников акции «Дорогами Славы – наша история»
19.30-20.00 – Торжественное открытие праздника и концерт Краснодарскойгосударственной филармонии
21.00-22.00 – Концертная программа кавер-группы «Наобум», г. Евпатория
22.00 – Праздничный фейерверк
29.07.2018 Водная станция
10.00-11.00 – Торжественная встреча ветеранов города-героя Керчи по случаю празднования Дня ВМФ:
— Торжественное поднятие флагов
— Поздравление от руководства города
— Церемония награждения
— Праздничный концерт
— Возложение венка в акватории Керченского пролива