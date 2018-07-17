План мероприятий ко Дню ВМФ в Керчи

День Военно-Морского Флота — памятный день. Отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году праздник пройдет 29 июля.

В День ВМФ России свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России, все те, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил.

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В Керчи в этот праздник также пройдет ряд мероприятий.

28 июля

Городская набережная

17:00-18:30 – Концертная программа участников акции «Дорогами Славы – наша история»

18:30-19:00 – Торжественная часть

19:00-21:00 – Концертная программа с участием творческих коллективов города и приглашенных гостей

29 июля

Водная станция

10:00-11:00 – Торжественная встреча ветеранов города-героя Керчи по случаю празднования Дня ВМФ:

Торжественное поднятие флагов

Поздравление от руководства города

Церемония награждения

Праздничный концерт

Возложение венка в акватории Керченского пролива

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