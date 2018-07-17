План мероприятий ко Дню ВМФ в Керчи

День Военно-Морского Флота — памятный день. Отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году праздник пройдет 29 июля.
В День ВМФ России свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России, все те, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил.
Читайте: День ВМФ в Керчи: как это было
В Керчи в этот праздник также пройдет ряд мероприятий.
28 июля
Городская набережная
17:00-18:30 – Концертная программа участников акции «Дорогами Славы – наша история»
18:30-19:00 – Торжественная часть
19:00-21:00 – Концертная программа с участием творческих коллективов города и приглашенных гостей
29 июля
Водная станция
10:00-11:00 – Торжественная встреча ветеранов города-героя Керчи по случаю празднования Дня ВМФ:
- Торжественное поднятие флагов
- Поздравление от руководства города
- Церемония награждения
- Праздничный концерт
- Возложение венка в акватории Керченского пролива