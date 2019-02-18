План мероприятий ко Дню защитника Отечества в Керчи

Праздничные меропрития, влючающие соревнования, концертно-развлекательные программы, торжественное собрание, возложение венков и многое другое, пройдут в Керчи с 18 по 24 февраля 2019.

Программа мероприятий ко Дню защитника Отечества:

18.02-24.02.2019 г., 11-00 ч. — Комментированная выставка «Отечеству на верность присягая». Место проведения: ЦГБ им. В.Г. Белинского.

18.02-24.02.2019 г., 16-00 ч. — Тематические уроки, посвящённые подвигу русского солдата и истории создания музыкальных художественных произведений данной тематики. Место проведения: МБУ ДО «Детскаямузыкальная школа № 2».

21.02.2019 г.,12-00 ч. — Поэтический конкурс «Держава армией крепка». Место проведения: МБОУ «Школа №11».

22.02.2019 г.,14-00 ч. — Тематическая встреча «Защитник Отечества – гордое звание». Место проведения: ЦДБ им. В. Дубинина.

22.02.2019 г., 13-00ч. — Возложение цветов к Вечному огню. Место проведения: Сквер Славы.

22.02.2019 г.,14-00ч. — Торжественное собрание и праздничный концерт «Служить России!» с участием артистов Крымской Государственной филармонии. Место проведения: МБУК «Керченский дворец культуры«Корабел».

23.02.2019 г., 10-00 ч. — Спортивные соревнования «Сильные, ловкие, быстрые!». Место проведения: МБУ ДО «Детско- юношеский клуб физической подготовки».

23.02.2019 г., 14-00 ч. — Праздничный концерт творческих коллективов «России верные сыны!». Место проведения: МБУК «ГЦКиД» ул. Свердлова, 6.

23.02.2019 г., 11- 30 ч. — Творческий конкурс рисунков «Буду Родины солдатом». Место проведения: Библиотека-филиал №1 им. О. Кошевого.

23.02.2019 г., 12-00 ч. — Вечер патриотической песни: «Песни военные, судьбы людские». Место проведения: Библиотека-филиал № 2 им. Некрасова.

23.02. 2019 г., 17-00 ч. — Кукольный спектакль «Сказка о Мальчише-Кибальчише». Место проведения: МБУК «ГДК».

23.02.2019 г., 19- 00ч. — Концертно-развлекательная программа «Аты-баты». Место проведения: Фойе 2 этажа МБУК КДК «Корабел».

24.02.2019 г.,15-00 ч. — Концертно-развлекательная программа «Праздник настоящих мужчин». Место проведения: Фойе 2 этажа МБУК КДК «Корабел».

24.02.2019 г.,12-00 ч. — Концерт хора ветеранов «Память» — «С Днем защитника Отечества». Место проведения: Концертный зал МБУДО «ДШИ им. Р.В. Сердюка».

Напомним, что в День защитника отечества 23 февраля в 21.00 в Керчи прогремит праздничный салют.