Уже в эту субботу, 30 июня, керчане будут отмечать День молодежи.
В этом году план мероприятий праздника довольно насыщенный: необычный квест, битва водяных пистолетов, спортивные выступления, дискотека и многое другое.
Присоединяйтесь к праздничным гуляниям!
План мероприятий на День молодежи в Керчи
30 июня 2018
Городская набережная
На протяжении всех мероприятий:
- Аниматоры
- Ростовые куклы
- Раздача питьевой воды и различной продукции
- Фотозона
17:00 — 20:00 — Фото-квест «Добеги до финала» (сбор участников в 17:00 в Склепе Деметры)
Фонтан
17:00 — 19:00 — Битва водяных пистолетов «Мокрые игры. Возвращение»
Зеленая зона
19:00 – 22:00 — Рок-концерт «День «М»
- Фаер-шоу от «Q-ray»
Баскетбольная площадка
17:00 — 20:00 — Показательные выступления по streetworkout
Водная станция
19:30 — 20:00 — Танцевальная тренировка Zumba
20:00 — 21:00 — Концерт «Даёшь, молодежь!»:
- Подведение итогов фото-квеста
- Флеш-моб«Time to shine»
21:00 — 23:00 — Дискотека «Soundshockparty»