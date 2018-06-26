План мероприятий на День молодежи в Керчи

Уже в эту субботу, 30 июня, керчане будут отмечать День молодежи.

В этом году план мероприятий праздника довольно насыщенный: необычный квест, битва водяных пистолетов, спортивные выступления, дискотека и многое другое.

Присоединяйтесь к праздничным гуляниям!

План мероприятий на День молодежи в Керчи

30 июня 2018

Городская набережная

На протяжении всех мероприятий:

Аниматоры

Ростовые куклы

Раздача питьевой воды и различной продукции

Фотозона

17:00 — 20:00 — Фото-квест «Добеги до финала» (сбор участников в 17:00 в Склепе Деметры)

Фонтан

17:00 — 19:00 — Битва водяных пистолетов «Мокрые игры. Возвращение»

Зеленая зона

19:00 – 22:00 — Рок-концерт «День «М»

Фаер-шоу от «Q-ray»

Баскетбольная площадка

17:00 — 20:00 — Показательные выступления по streetworkout

Водная станция

19:30 — 20:00 — Танцевальная тренировка Zumba

20:00 — 21:00 — Концерт «Даёшь, молодежь!»:

Подведение итогов фото-квеста

Флеш-моб«Time to shine»

21:00 — 23:00 — Дискотека «Soundshockparty»

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