План мероприятий на День пограничника в Керчи

Праздник «День пограничника» отмечается 28 мая, а в этом году состоится празднование 100-летие Пограничных войск.

Крымская региональная общественная организация «Союз пограничников«СОЛДАТЫ ГРАНИЦЫ» приглашает принять активное участие в праздничных мероприятиях ветеранов-пограничников, пограничного запаса, жителей и гостей города!

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План мероприятий на День пограничника в Керчи

27 мая

17.00-19.00 — праздничный концерт посвященный 100-летию создания Пограничных войск и Дня пограничника. Место — площадка напротив театра Пушкина

19.00-20.30 — общественно-культурная акция «Боевой расчет», приуроченная к празднованию Дня пограничника и 100-летию создания Пограничных войск. Место — сквер Славы(пл. Ленина)

28 мая

09.30-10.00 — сбор для построения праздничной колонны, для прохождения маршем по ул. Ленина

10.00 — движение колонны по ул. Ленина с заходом для возложения цветов в сквере Славы у Вечного огня

10.40-11.00 — сбор автоколонны. Место — ул. Набережная, 1(Отдел Пограничной Службы ФСБ России)

11.00 — начало движения праздничного автопробега с возложением цветов в памятных местах по ходу маршрута

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Маршрут движения: ул. Набережная, ул. Сипягина(памятник герою Советского Союза Н,И, Сипягину),возложение цветов — пос. Аджимушкай(памятный знак пограничникам 95 Погранполка НКВД), возложение цветов — 154.0 гора Темирова(памятный знак на месте боев 1942 года, 95 и 26 Пограничных полков НКВД), возложение цветов.

«День пограничника» — это государственный праздник, принят Указом Президента РФ № 1011 от 23 мая 1994 года «Об установлении Дня пограничника» «в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск».

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