Праздник «День пограничника» отмечается 28 мая, а в этом году состоится празднование 100-летие Пограничных войск.
Крымская региональная общественная организация «Союз пограничников«СОЛДАТЫ ГРАНИЦЫ» приглашает принять активное участие в праздничных мероприятиях ветеранов-пограничников, пограничного запаса, жителей и гостей города!
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План мероприятий на День пограничника в Керчи
27 мая
17.00-19.00 — праздничный концерт посвященный 100-летию создания Пограничных войск и Дня пограничника. Место — площадка напротив театра Пушкина
19.00-20.30 — общественно-культурная акция «Боевой расчет», приуроченная к празднованию Дня пограничника и 100-летию создания Пограничных войск. Место — сквер Славы(пл. Ленина)
28 мая
09.30-10.00 — сбор для построения праздничной колонны, для прохождения маршем по ул. Ленина
10.00 — движение колонны по ул. Ленина с заходом для возложения цветов в сквере Славы у Вечного огня
10.40-11.00 — сбор автоколонны. Место — ул. Набережная, 1(Отдел Пограничной Службы ФСБ России)
11.00 — начало движения праздничного автопробега с возложением цветов в памятных местах по ходу маршрута
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Маршрут движения: ул. Набережная, ул. Сипягина(памятник герою Советского Союза Н,И, Сипягину),возложение цветов — пос. Аджимушкай(памятный знак пограничникам 95 Погранполка НКВД), возложение цветов — 154.0 гора Темирова(памятный знак на месте боев 1942 года, 95 и 26 Пограничных полков НКВД), возложение цветов.