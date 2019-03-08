План мероприятий по покраске объектов распределительного газопровода в Керчи

Покрасить объекты распределительного газопровода в 2019 году планируется на 52 улицах Керчи.

Пресс-служба администрации Керчи опубликовала на официальном сайте администрации план мероприятий по покраске объектов распределительного газопровода в городе в 2019 году.

Согласно ему, данные мероприятия начались 26 февраля и продолжаться до 12 июля.

Покрасить объекты распределительного газопровода в Керчи планируется на следующих улицах: Митридатская, Черноморская, Бульвар Пионеров, Айвазовского, Чкалова, Казакова, Генерала Петрова, 1-й Пятилетки, Феодосийское шоссе, Главная, Ульяновых, Курсантов, 23 Мая, Госпитальная, пер. 1-й Пугачевский, Ломоносова, пер. Глиняный, пер. Каховский, пер. Гвардейский, Вокзальное Шоссе, Мирошника, Гайдара, Горького, Маршала Еременко, Карла Маркса, Кирова, Фурманова, Самойленко, Советская, Льва Толстого, Пирогова, Горбульского, Попова, Пролетарская, Юрия Гагарина, Правды, Толбухина, Шоссе Героев Сталинграда, пос. Капканы, Пошивальникова, Прокопьевой, Киевская, Строителей, Ивана Франко, Карташова, Урицкого, Вишнёвая, Островского, Щорса, Ильи Громозды, Лучевая, Комарова.

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Документ утвержден начальником Керченского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» Владиславом ХРИСТОФОРОВЫМ и подписан начальником службы эксплуатации газовых сетей и ГРП Валентином МУРАДОВЫМ.