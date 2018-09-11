План мероприятий, посвященных 45-летней годовщине присвоения городу Керчи звания «город-герой»

Керчь отмечает юбилейную дату со дня присвоения городу звания «город-герой».

14 сентября 1973 года нашей славной Керчи было присвоено почетное звание «города-героя». С того дня прошло уже 45 лет. В честь памятной даты в Керчи пройдет ряд мероприятий.

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План мероприятий, посвященных 45-летней годовщине присвоения городу Керчи звания «город-герой»

12 сентября

11.00 – Патриотическая акция «Живая Память Победы». Место: Городская набережная, Аллея Выпускников

13 сентября

10.30 — Виртуальный журнал «Здесь навеки прописана слава». Место: Библиотека-филиал №4 им. А.М. Горького

12.00 — Час доблести «Символ мужества – Керчь». Место: ЦГБ им. В. Г. Белинского.

14 сентября

8.30 — Возложение цветов к памятникам и памятным знакам учащимися общеобразовательных учреждений

9.30 — Единый урок «Мой город – герой!» Место: общеобразовательные учреждения города

13.00-14.30 — Концерт вокально-хоровых коллективов «Любимому городу посвящается…». Место: Культурный центр им. Ю. Богатикова, м/зал.

15.00-17.00 – Торжественное мероприятие, посвященное 45-летию со Дня присвоения звания и концерт. Место: Культурный центр им. Ю. Богатикова, б/зал.

16.00-18.00 – День открытых дверей «Во славу города-героя!». Место: Детская школа искусств им. Р. Сердюка

18.00-19.00 – Концертная программа детских творческих коллективов «Лучший город на земле!». Место: Сквер Мира

19.00-21.00 – Концертная программа «Город, овеянный славой!». Место: Сквер Мира

21.00 – Праздничный фейерверк. Место: г. Митридат

16 сентября

15.00 — Историко-краеведческая панорама «Наш древний город Керчь». Место: ЦГБ им. В. Г. Белинского.

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