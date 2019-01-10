План мероприятий в ДК «Корабел» на январь 2019 года

Все мероприятия в этм месяце на главной концертной площадке Керчи.
Новогодние каникулы закончились, а праздники продолжаются. Самый противоречивый праздник уже на носу — Старый Новый год. Его отмечают не только в семье, но и на городских мероприятиях.
Читайте: Керченская музыкальная школа приглашает на первый концерт в новом году
Именно с празднования Нового года по старому календарю начинаются мероприятия в ДК «Корабел» после официальных зимних каникул. А дальше — интереснее.
Интересные мероприятия в Керчи в январе
12 января. Суббота
18:00 — Старый Новый год. Вечер семейного отдыха. Место: ДК «Корабел» Фойе 2 этажа
16 января. Среда
11:00-12:00 — Ярмарка.
18 января. Пятница
19:00 — Конкурс красоты и талантов «Мисс Керчь». Место: ДК «Корабел» Театральный зал
20 января. Воскресенье
15:00 — Танцевально- развлекательная программа «Лечу». Место: ДК «Корабел» Малый зал
27 января. Воскресенье
19:00 — Концерт шансон-музыки «Сумишевский». Место: ДК «Корабел» Театральный зал.
22-24 января — ярмарка.