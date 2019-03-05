План мероприятий в Керчи к годовщине референдума

Как керчане отметят годовщину «Крымской весны»?

Прошло ровно 5 лет с момента, когда крымчане приняли решение стать гражданами РФ. По итогу всекрымского референдума полуостров вошел в состав России.

Керчь, как и вся Республика с размахом отметит первый юбилей «Крымской весны».

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План мероприятий в Керчи на годовщину «Крымской весны»

14 марта

15:00 -Торжественная встреча «Пять лет весны по Московскому времени». Место: ДК «Корабел»

15 марта

Тематический флеш-моб, с участием курсантов и студентов, ансамбль мажореток «Республика», хореографическая студия «Академия». Место: ФГБОУ ВО «КГМТУ» (территория и крыльцо 2-го учебного корпуса университета.

16 марта

13-00-14-30 ч. — Авто-мотопробег «Крым Россия — навсегда» Место: Переправа – пл. Ленина.

15.00– 16.00 ч —Спортивная эстафета «Крымская весна». Место: Пл. Ленина.

16.00 – 20.00 — праздничная концертная программа с участием хедлайнера. Место: Пл. Ленина.

17 марта

13.00 ч — Встреча Главы муниципального образования городского округа Керчь Н.С. Гусакова с творческими одаренными детьми «Керченские жемчужинки». Место: ДК «Корабел»

18 марта

15.00-16.00 — Торжественный митинг «5 лет в родной гавани». Место: Площадь им. Ленина

15.00 –18.00 — Выставка «Это делает Керчь» с участием предприятий города. Место: Сквер Мира

16.00 — 17.00 — Праздничный концерт духовых оркестров«Крымская весна». Место: Площадь им. Ленина.

20.00 – 21.00 — праздничная концертная программа с участием хедлайнера. Место: Площадь им. Ленина.

21.00 — Праздничный фейерверк с Митридата.