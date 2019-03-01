Сегодня в Керчь прибудет эшелон с уникальными военными трофеями, захваченными у боевиков в Сирии.
1 марта в Керчи на Привокзальной площади пройдет военно-патриотическая акция «Сирийский перелом». Проводится она Министерством обороны по решению президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА. Поезд с выставкой пройдет более 28 500 километров и финиширует 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил России «Патриот». Эшелон сделает остановки в 60 городах нашей страны. В Крыму поезд с уникальной выставкой трофеев побывает только в двух городах – городах-героях Керчь и Севастополь. Экскурсию по передвижной выставке проведут российские военнослужащие, непосредственные участники операции в Сирийской Арабской Республике.
План мероприятия «Сирийский перелом» в Керчи
- 11:30 — на Привокзальной площади начнется концертная программа творческих коллективов города. Также выступит Военный духовой оркестр Росгвардии по Республики Крым;
- 12:30 — прибытие эшелона с выставкой и начало торжественного митинга;
- 13:00-15:00 — осмотр экспозиции выставки керчанами и гостями города.
На Привокзальной площади будет работать полевая кухня. Также будут развернуты пункты отбора на военную службу по контракту.
Керчан и гостей города приглашают принять участие в акции.