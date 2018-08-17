План праздничных мероприятий на 21-22 августа 2018 года

Во вторник, 21 августа пройдет мероприятия, приуроченные празднованию Курбан-байрама, а уже на следующий день пройдет празднование, приуроченные ко Дня Государственного флага Российской Федерации. Администрация города Керчи подготовила план мероприятий на эти праздники.

21 августа

12:30 — Час государственной символики «Как гордо развевается твой флаг, великая страна, моя Отчизна (Библиотека-филиал №5 им.С.Маршака для детей);

18:00 – 20:00 — Концертная программа «Процветание в единстве», посвященная празднику Курбан-байрам (Площадь им. Ленина):

выставка мастеров декоративно- прикладного творчества;

праздничная торговля;

концерт с участием творческих коллективов города;

22 августа

10:00 — Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации (Площадка перед зданием по ул. Кирова,17);

12:00:

Правовой час «Три символа одной державы» (ЦДБ им. В. Дубинина);

Познавательный час «Три символа на фоне истории» (Библиотека-филиал №4 им. А.М. Горького);

13:00:

Панорама «Под символом славным могучей державы» (Библиотека-филиал №1 им.О. Кошевого для детей);

Патриотическая беседа «Флаг России – знак свободы и любви» (Библиотека-филиал № 8 им. А. Гайдара);

14:00 — Конкурс рисунка на асфальте «Овеян славой наш триколор» (Библиотека-филиал №6 им. Л. Толстого);

15:00 — Уличная акция «Державность и величие в символах страны (ЦГБ им. В. Г. Белинского)

17:30 — Торжественная встреча делегации Юнармейцев г. Ново – Александровки, Ставропольский край (Сквер Славы):

возложение цветов

приветственные речи

героическая поверка,

патриотическая акция «Трех цветов Российский Флаг» (развертывание полотна Государственного флага Российской Федерации)

18:00 – 20:00 — Праздничная концертная программа, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации, с участием творческих коллективов города (Площадь им. Ленина)

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