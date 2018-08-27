В Керчь прибыли участники Международного фестиваля «Кубок Черного моря»

В Керчь прибыли участники Международного фестиваля парусных видов спорта «Кубок Черного моря». Когда яхты пройдут под арками Крымского моста?

Яхтенная регата стартовала еще 6 августа. В фестивали задействовано 12 яхт — это участники из Ростова-на-Дону, Симферополя, Нижнего Новгорода, Краснодара, Самары и другие.

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Сегодня фестиваль уже в Керчи. На данный момент яхты пришвартованы в Морском порту. По плану в 17:00 парусники подойдут к городской набережной, а в 19:00 состоится старт гонки и яхты пройдут под арками Крымского моста. Однако все зависит от погодных условий.

Также планируется, что завтра в 11:00 яхты снова пройдут к фарватеру — это будет гонка Керчь-Новороссийск.

Яхтенная регата в Керчи

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