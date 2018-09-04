В Керчи планируют реконструировать рынки

Директор муниципального унитарного предприятия городского округа Керчь Республики Крым «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг» Роман Александрович БОБРОВ рассказал журналистам КерчьИНФО о предприятии и поделился своими планами.

В состав муниципального унитарного предприятия городского округа Керчь Республики Крым «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг» входят 5 рынков по городу Керчи, центральный рынок, более 100 рынков недвижимости и центральная городская набережная. Все мероприятия, организованные на данных объектах, обеспечиваются предприятием. Также финансовые средства, которые зарабатывает «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг», идут на развитие города Керчь.

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Ранее, когда все рынки принадлежали частным лицам, никакого развития не наблюдалось, однако сейчас, когда они стали городскими, власти вместе с муниципальным унитарным предприятием городского округа Керчь Республики Крым «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг» всерьез занялись реконструкцией данных объектов.

«Мы планируем реконструкцию, в первую очередь, рыбного корпуса, так как наблюдаем существенные проблемы в условиях реализации рыбной продукции. Например, стены, ушитые пластиком, не соответствующим пожарным требованиям. Мы же хотим сделать новую систему канализации, всё обложить плиткой, закупить в корпус мойки, поставить водогенератор, холодильные столы и так далее, чтобы все соответствовало не только санитарным, но и моральным требованиям», — рассказал Роман Александрович.

В дальнейшем планируется полная реконструкция Ворошиловского рынка.

«Мы хотим сделать нечто среднее между торговым центром и рынком. Новый рынок планируется сделать максимально красивым, образцовым. Надеюсь, администрация города поддержит эту идею, — отметил БОБРОВ. — Также планируется реализация такого масштабного проекта, которого еще не было на территории Крыма – мы хотим привлечь предпринимателей для обустройства торговых мест. Мы будем им давать место для размещения ларьков, киосков, павильонов, которые будут изготовляться по единому архетипу. Предприниматель будет самостоятельно выбирать подрядчика и решать судьбу своего торгового места, ведь помещение будет полностью находиться в его собственности».

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Пока планируется осуществить данную задумку только в отношении Ворошиловского рынка, однако в дальнейшем, возможно, власти города вместе с «Дирекцией по регулированию сферы потребительских услуг» обновят и остальные рынки Керчи.

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