Плавкран протаранил Крымский мост (ВИДЕО)

В сети опубликовали видео происшествия на Крымском мосту.
Сегодня пресс-служба Упрдор «Тамань» сообщили журналистам КерчьИНФО о происшествии на «стройке века». Из за сильного шторма плавучий кран сорвало с якоря и прибило к Крымскому мосту.
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В результате столкновения повреждена одна опора освещения и дорожное ограждение. Повреждения не значительные. Разрывов ограждения нет, лишь деформация.
Ситуация на дороге стабилизировалась, однако погодные условия остаются опасными.