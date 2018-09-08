Плавкран протаранил Крымский мост (ВИДЕО)

В сети опубликовали видео происшествия на Крымском мосту.

Сегодня пресс-служба Упрдор «Тамань» сообщили журналистам КерчьИНФО о происшествии на «стройке века». Из за сильного шторма плавучий кран сорвало с якоря и прибило к Крымскому мосту.

Читайте: Крымский мост не пострадал от столкновения с краном

В результате столкновения повреждена одна опора освещения и дорожное ограждение. Повреждения не значительные. Разрывов ограждения нет, лишь деформация.

Ситуация на дороге стабилизировалась, однако погодные условия остаются опасными.

Плавкран врезался в Крымский мост. ВИДЕО

Кран повредил Крымский мост. ВИДЕО

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.