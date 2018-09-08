Плавучий кран повредил автодорожную часть Крымского моста

Из за сильного шторма в Керченском проливе плавучий кран сорвался с якоря и повредил автодорожную часть Крымского моста.

На данный момент движение по Крымскому мосту идёт в штатном режиме. В связи с усилением ветра в Керченском проливе на трассе А-290 по Крымскому мосту действует ограничение скорости до 40 км/ч, движение по левой полосе трассы на участке между островом Тузла и фарватером в направлении Керчи временно ограничено для устранения последствий инцидента. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

Ранним утром в субботу 8 сентября в акватории Керченского пролива сорвало с якоря плавкран, находившийся на якорной стоянке на удалении от трассы в связи со штормовым предупреждением. В 06:20, несмотря на попытки экипажа взять судно под контроль и остановить движение, его прибило к опоре 227 автодорожной части моста (это 154 км трассы А-290, участок между островом Тузла и фарватером).

Стрелой плавкрана повреждена одна мачта освещения, погнуты несколько метров барьерного ограждения моста. На месте находятся специалисты Эксплуатационной службы Крымского моста, которые проводят диагностику конструктивов мостового сооружения. Каких-либо других видимых повреждений на данный момент не зафиксировано.

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Для буксировки плавкрана прибыл буксир строителей со стороны Азовского моря. Работа по ликвидации последствий инцидента на море была осложнена штормовыми условиями. Однако примерно в 8:30 буксиру удалось подцепить плавкран и оттащить его от мостового сооружения. Сейчас плавкран находится на безопасном расстоянии от моста.

По предварительной оценке, на замену мачты освещения и барьерного ограждения необходимо не более 6-8 часов, однако Эксплуатационная служба сможет приступить к этим работам после того, как будет полностью завершена диагностика и снято штормовое предупреждение.

По данным метеорологов, скорость восточного ветра достигает 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с, высота волн — 13-20 дм. Ожидается сохранение штормовых условий в течение дня.

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