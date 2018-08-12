Площадь пожара в ущелье Уч-Кош увеличилась до 19 гектаров

Тяжелый противопожарный самолет ИЛ-76 вылетел для помощи в тушении эпицентра пожара в ущелье Уч-Кош. Об этом написали на официальном сайте главного управления МЧС России по Республике Крым.

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На месте возгорания на данный момент уже работают три вертолета МИ-8 МЧС России, но этого определенно недостаточно.

«На месте ЧП работает 3 вертолета МИ-8 МЧС России, которые по состоянию на 15.00 час. совершили 42 сброса, общим объемом 42 тон. огнетущащего вещества. Выполняется сброс воды с помощью водосливных устройств. Кроме этого в 13.26 час. из аэропорта «Жуковский» вылетел самолет ИЛ-76, оборудованный водосбрасывающим устройством с запасом огнетушащего вещества 42 тонны», — написали на сайте МЧС.

Вместе с пожарными ликвидировать возгорание пытаются: волонтеры, сотрудники лесного хозяйства специалисты Росгвардии и многие другие ведомства. На данный момент для тушения пожара задействовано 9 единиц спецтехники.

Как сказано на сайте ведомства, привлечение дополнительных сил для тушения пожара связана с тем, что разведка места пожара беспилотными летательными аппаратами не дала никаких результатов.

«…ночью ветер поменял свое направление и в ущелье образовалось сильное задымление», — написали на сайте.

Фото: официальный сайт Главного управления МЧС России по Республике Крым

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