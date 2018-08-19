Пляж на Маяке: большие волны и невероятно красивые виды (ФОТО)

Постоянные читатели КерчьИНФО прислали нам в редакцию фотографии с их поездки к пляжу на Маяке.
Читать: Фотографии вечерней керченской набережной
Как рассказали наши читатели, из-за больших волн, которые довольно часто там бывают, на пляже можно увидеть даже серферов, которые пытаются «словить» свою волну.
Большие волны и красивый виды. Разве не это нужно, чтобы как следует отдохнуть от городской суеты?
Предлагаем всем нашим читателям вместе с нами насладиться непередаваемой атмосферой нашего любимого города!