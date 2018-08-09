Пляж на «Пионерской» погряз в мусоре

В редакцию КерчьИНФО обратилась неравнодушная керчанка, которая уже не первый год пытается бороться с мусором в зоне отдыха в районе остановки «Пионерская» в Аршинцево.

Керчанка рассказала нам, что мусор не вывозится уже очень долгое время. Пластиковые бутылки, упаковки от еды и множество других отходов сбрасывают прямо в коллектор.

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Рядом с образовавшейся свалкой располагается торговая точка, которая и должна заниматься очисткой территории. Однако ее владельцы объяснили, что у них заключен договор о вывозе мусора с печально известной УК «Аршинцево», которая теперь требует с предпринимателя дополнительную плату в размере 10 тысяч рублей. Собственник не желает мириться с подобным беспределом и ищет другую компанию для заключения договора, но пляж при этом остается не убранным.

Как заметила керчанка, весь мусор собран в небольшие пакеты или просто разбросан — по ее мнению, это не отходы торговой точки, которая, по-видимому, как-то справляется своими силами, а то, что оставляют после своего отдыха керчане. В связи с этим хочется обратиться к нашим читателям: даже если пляж не благоустроен и на нем нет контейнеров, его не нужно делать еще хуже и заваливать мусором. Возьмите пакеты с собой, донесите до ближайшей урны. Ведь коллектор — не место для сбора отходов.

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В прошлом году керчанка уже обращалась в администрацию города и лично к Сергею БОРОзДИНУ, и только тогда УК «Аршинцево» вывезла такие же горы мусора, как и в этот раз. Однако настал новый сезон, а с ним появилась и новая свалка, которая опять не интересует никого, кроме жителей этого района.

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