На каких пляжах Керчи можно пожарить шашлык?

Администрация Керчи напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

Как известно, в связи с повышенной пожароопасностью в Крыму действуют временные ограничения на посещения лесов. Также запрещено устраивать несанкционированные свалки, разжигать костры, складировать сухостой.

Несмотря на повышенную пожароопасность, крымчане имеют возможность на славу отдохнуть и пожарить шашлык на природе.

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Администрация города опубликовала список благоустроенных и открытых для отдыхающих пляжей, находящихся на территории муниципального образования городской округ Керчь республики Крым, на которых можно осуществить все задуманные планы и искупаться в море.

В этот список входят: Горпляж, Героевское, Подмаячный (территории баз отдыха), пляж по улице Московская, уголок отдыха по улице Сморжевского, уголок отдыха «Черепашка», уголок отдыха по улице Ворошилова, уголок отдыха «Утинка», уголок отдыха по улице Орджоникидзе.

Все эти пляжи оснащены стационарными мангалами, столиками и скамейками, а мусор регулярно вывозится, поэтому отдых обещает быть цивилизованным и культурным.

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