Плюсы и минусы отдыха в Керчи

Собираем отзывы от туристов, которые отдыхали этим летом в Керчи.

Всем доброго времени суток! Я был в Керчи, поэтому не буду молчать. Провели мы в данном городе неделю. Этого времени хватило на то, чтобы понять некоторые достоинства и недостатки самого восточного города Крыма. Давайте разбираться.

Плюсы отдыха в Керчи

Близость Краснодарского края

Все автолюбители знают, что Керчь — самый первый населенный пункт при въезде в Крым. С постройкой моста попасть в Краснодарский край вообще не проблема. 20 километров — и ты в материковой России. Тут и до Анапы рукой подать, и до Краснодара, в общем-то, не очень далеко. А это значит, что не обязательно в разгар сезона покупать дорогие авиабилеты из Симферополя.

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Море и пляжи

Море в Керчи приятное, неглубокое и с хорошим дном. Пляжи преимущественно песчаные или ракушечные. Несложно нырнуть в морскую пучину и достать со дна красивую ракушку. Только проверяйте, есть ли внутри членистоногий жилец. Очень много диких пляжей. «Сгореть» на пляже в Керчи труднее, чем на юге полуострова — солнце здесь мягче. А вот получить хороший, ровный загар — легко.

Общественный транспорт

Говорят, раньше все обстояло гораздо хуже. Но мы о сегодняшнем дне. В городе много маршруток и несколько автобусных линий. Муниципальный автопарк обновлен, на таких автобусах, как в Керчи, приятно ездить. Например, в столице «Золотого Кольца» таких уютных «Нефазов» нет. Еще в Керчи есть одна троллейбусная ветка. Вполне неплохо для среднего города.

Мало людей

Мечта интроверта. Да, в Керчи людей мало, а площадь города большая, поэтому вы обязательно найдете место, где можно уединиться. Это выгодно отличает Керчь от курортов Крыма. Если вы очень хотите побыть в тишине и отдохнуть от людского гула — вам сюда.

Достопримечательности

Их очень много! Руины античного Пантикапея, Крепость «Керчь», Аджимушкайские каменоломни, византийский храм, Ени-Кале… Список можно долго продолжать. В Керчи есть, на что посмотреть. Здесь вы сможете расширить свои знания в истории.

Минусы отдыха в Керчи

Расстояние до других городов Крыма

Город несколько изолирован от остального полуострова. До Симферополя — 215 километров. В разгар сезона это очень много. До Ялты — 270 км, при этом часть пути пройдет по серпантину. До Севастополя почти 300 км. Вот вам и маленький полуостров. Съездить без ночевки получится разве что в Феодосию да в Щелкино.

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«Некурортность» города

Керчь — портовый и промышленный город. Курортом его можно назвать с очень большой натяжкой. Городской пляж здесь находится на окраине, а не возле центральной набережной, как это бывает обычно. Любителям ночных вечеринок и бурных тусовок здесь будет не очень комфортно. Достаточно прогуляться по центру города, чтобы это понять. Вы не встретите в центре людей, торгующих домашними тортами. Не увидите велопрокат. Не будет бабушек, сидящих с табличкой «жилье у моря». Для кого-то все это здорово, а кому-то станет очень тоскливо от обыденности.

Мусор и грязь на улицах

Ой, это, пожалуй, самый большой недостаток города. Илья Варламов был бы просто в шоке. Даже в центре города есть места, где валяются бутылки, окурки и прочее. Про это можно писать отдельную статью. Центральная Митридатская лестница, которая ведет к обелиску Славы, просто загажена. А ведь эта лестница является шедевром архитектуры! Внутри некоторых проемов с красивыми арками можно увидеть горы мусора или следы жизнедеятельности каких-то слабо развитых людей. На некоторых остановках и стенах домов мы видели написанные баллончиками надписи, предлагающие купить… Сами знаете что. Керченские активисты, проснитесь!

«Разброс» достопримечательностей

Да, такая проблема в Керчи есть. Расстояние от Керченской крепости до Ени-Кале — примерно 20 километров. Только то, что связано как-то с Пантикапеем, находится в центре города. В остальные места нужно ехать. Общественный транспорт выручает. За день все объекты посмотреть не получится, да и за два тоже. Некоторые объекты сами по себе очень масштабные. Например, длина самого простого и популярного маршрута в Керченской крепости — 3 километра. Тут ничего не поделаешь, предки постарались. Остается только делать городской транспорт еще лучше.

Скудная природа

Растительность в Керчи в основном представлена травой и небольшими кустами. Здесь нет завораживающих гор, хвойных лесов, отвесных скал и т.д. В Керчи — степь. Если вы любите степные пейзажи, то вам понравится. Если вы не были в степи, то, возможно, и вам придется по душе. Но если вы поехали любоваться природой Крыма во всей ее красе — в Керчи вы ее не увидите.

На этом буду заканчивать. Спасибо всем, кто дочитал, вы молодцы! Цены на еду практически не отличаются от средней полосы России, поэтому такого пункта в статье нет. Цены на жилье не мониторил, скорее всего, можно найти на любой вкус и кошелек. Если понравилась статья, то поддержите автора лайком и подпиской. Пишите комментарии, если хотите что-то добавить. Спасибо за внимание!

Автор: Иван Канев

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