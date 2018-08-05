Грузовики едут по объездной дороге на Феодосию

По дороге в Феодосию сотрудники ГИБДД разворачивают грузовики, чтобы те ехали в объезд, не создавая пробки на трассе. Об этом КерчьИНФО стало известно из Facebook аккаунта крымского общественника и блогера Александра ТАЛИПОВА.
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«В районе Первомайки, по дороге в Феодосию заворачивают грузовики!», — написал он в социальной сети.
КерчьИНФО напоминает, что движение грузового транспорта в Крыму было ограничено из-за постоянных многокилометровых пробок, которые возникали, из-за большого скопления грузовиков на дорогах. На данный момент грузовики могут передвигаться только в ночное время суток.