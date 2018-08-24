По «единому» билету Керчь посетили 15,5 тысяч человек

В пик курортного сезона «единым» билетом пользуется ежедневно до 5 тысяч пассажиров, для перевозки задействовано до 120 транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации «Единая Транспортная Дирекция».

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Феодосия и Симферополь являются самыми популярными городами среди пассажиров, следующих по «единому» билету с железнодорожной составляющей – 33 418 и 26 193 человек соответственно. Евпаторию и Ялту для отдыха выбрали 25 721 и 25 877 пассажиров соответственно. В Судак за это время приехало по «единому» билету 23 006 пассажиров и в Керчь – 15 576 пассажиров.

При путешествии на самолете самыми популярными городами для отдыха являются Севастополь, Ялта и Евпатория.

Напомним, перевозки по «единому» билету в 2018 году осуществляются в 7 городов Крыма и обратном направлении с пересадкой в аэропортах Анапы и Симферополя, а также с пересадкой в автобусы на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы.

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