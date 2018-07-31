По «единому» билету с начала сезона перевезено более 220 тысяч пассажиров

По «единому» билету на данный момент было перевезено более 220 000 пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба АНО «Единая транспортная дирекция».

АНО «Единая транспортная дирекция» (АНО «ЕТД») сообщает, что с 30 апреля 2018 года по 30 июля 2018 года по «единому» билету в Крым и Республику Абхазия и в обратном направлении с использованием железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта перевезено 224 тысячи 815 пассажиров, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года. При этом в Крым перевезено 146424, из Крыма – 78391 пассажир.

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Самыми популярными городами среди пассажиров, следующих по «единому» билету с железнодорожной составляющей, стали Феодосия и Симферополь (22332 и 18906 человек соответственно). Евпаторию и Ялту для отдыха выбрали 17772 и 17653 пассажира соответственно. В Судак за это время приехало по «единому» билету 15074 пассажира и в Керчь – 11882 пассажира.

При путешествии на самолете самыми популярными городами для отдыха являются Севастополь, Ялта и Евпатория.

По состоянию на 31.07.2018 на период до 30.09.2018 оформлено 334 тысячи 344 «единых» билетов с железнодорожной составляющей и 46 тысяч 402 «единых» билетов с авиационной составляющей.

Напомним, перевозки по «единому» билету в 2018 году осуществляются в 7 городов Крыма и обратном направлении с пересадкой в аэропортах Анапы и Симферополя, а также с пересадкой в автобусы на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы. Кроме того, АНО «ЕТД» организует перевозки в 5 городов Республики Абхазия с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера через аэропорт Сочи.

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