По факту избиения осужденных в керченской колонии заведено уголовное дело

Следственным комитетом заведено уголовное дело в отношении сотрудников исправительной колонии в Керчи.

Об этом сообщает информационный проект по защите прав заключенных «Гулаг-Инфо». После многочисленных публикаций с историями заключенных и обращения в Следственный Комитет России была проведена процессуальная проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ. По ее результатам было возбужденно уголовное дело.

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Главное следственное управление по РК будут проверятся все факты о преступлениях, которые были изложены в обращении.

Напомним, в июле около 80 осужденных ИК-2 написали жалобы на сотрудников колонии. По словам заключенных их подвергали пыткам, жестокому избиению.

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