По факту пропажи капитана «Норд» в Украине завели дело об убийстве

Полицией Мелитополя открыто дело по статье об умышленном убийстве в связи с исчезновением Владимира ГОРБЕНКО. Об этом сообщил адвокат капитана «Норд» Александр РУДЕНКО в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Открытие уголовного дела по статье «Умышленное убийство» является процедурным моментом. Уголовное дело по особо тяжкому преступлению регистрируется в связи с пропажей человека (с квалификацией «без вести пропавший») для того, чтобы можно было осуществлять определенные оперативно-розыскные мероприятия», — говорит защитник Владимира ГОРБЕНКО.

Читайте: Где находится капитан «Норда»: Крым требует объяснений от Украины

Также РУДЕНКО сообщил, что на данный момент местоположение капитана «Норда» ни полиции, ни адвокатам неизвестно.

«У нас, к сожалению, нет никаких новостей. На связь капитан по-прежнему не выходит», — отмечает адвокат.

Напомним, что в понедельник защита ГОРБЕНКО заявила о пропаже капитана «Норда» и подала соответствующее заявление в силовые органы. Служба безопасности Украины заявила о своей непричастности к исчезновению капитана и заверила, что им также ничего неизвестно о его местоположении.