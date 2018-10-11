По факту строительства Крымского моста возбуждено уголовное дело

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту строительства Крымского моста и пытается узнать, какие компании принимали участие в его возведении. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на руководителя «прокуратуры АРК» Гюндуза МАМЕДОВА.
По его словам, сегодня ведомство проводит проверку причастности украинских и иностранных компаний к строительству.
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«Мы по этому факту открыли уголовное производство. Также у нас есть уголовное производство по факту строительства Керченского моста. Это строительство наносит существенный вред экологии», – заявил МАМЕДОВ.
Он также подчеркнул, что прокуратура ходатайствовала о предоставлении международной помощи в поиске таких компаний.