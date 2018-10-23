По факту взрыва газа в Керчи возбуждено уголовное дело

По факту взрыва газовоздушной смеси возбудили уголовное дело.

По факту взрыва газовоздушной смеси, который произошел вчера в здании одной из религиозных организаций, возбудили уголовное дело по признакам преступления «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Информация об этом размещена на официальном сайте Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым.

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В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на детальное выяснение обстоятельств произошедшего.

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