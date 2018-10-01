По Крымском мосту открылось движение для грузовиков (ВИДЕО)

Сегодня по Крымскому мосту поехали первые грузовые машины.

1 октября в полночь фуры одновременно выехали на мост со сторон Керчи и Тамани. Несмотря на то, что колонны составили больше километра, пробок во время движения не было. Информация об этом размещена на официальном сайте «Крымский мост».

«Движение всех типов транспорта будет осуществляться в соответствии с нормативно-правовой базой, регламентирующей проезд по федеральным трассам общего пользования. Обеспечение транспортной безопасности предусмотрено по действующей с мая 2018 года схеме – в пунктах досмотра на таманском и керченском берегу. Досмотр осуществляется согласно требованиям постановления Правительства РФ от 14.09.2016 № 924».

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Еще 30 сентября большегрузы начали собираться в селе Горностаевка. К 9 часам вечера насчитывалось около 50 машин. Каждый водитель не скрывал радости от предстоящей поездки.

Кроме того, 1 октября с 00:00 до 08:00 по Крымскому мосту проехало в общей сложности 706 грузовых автомобилей, в том числе на Тамань — 324 грузовика, в Керчь — 382 грузовика. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу оператора транспортного перехода — Упрдор «Тамань».

Таким образом, теперь движение по Крымскому мосту открыто для всех видов грузового транспорта.

По Крымском мосту открылось движение для грузовиков

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