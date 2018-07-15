По Крымскому мосту будут ходить 29 пар поездов в сутки

Как сообщили в Инфоцентре «Крымский мост», в первый год после открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив между Крымом и материковой Россией будут ходить 29 пар поездов в сутки.

Предварительный график движения на 2020 год подготовило предприятие «Крымская железная дорога». Так, планируется, что это будет 15 пассажирских, 10 грузовых и 4 пригородных поезда.

Железнодорожные подходы к транспортному переходу будут введены в эксплуатацию вместе с ж/д частью моста – в 2019 году.

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«Ее пропускная способность составит 47 пар пассажирских и грузовых поездов в сутки в оба направления», – рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид РЫЖЕНЬКИН.

К тому же, как ранее сообщалось на сайте КерчьИНФО, крымское Министерство экономического развития разрабатывает проект строительства новой прямой железной дороги от моста через Керченский пролив к Симферополю.

В проекте предлагается рассмотреть возможность строительства железной дороги в едином транспортном коридоре с трассой «Таврида». Потенциально такой вариант имеет высокий экономический эффект и социальную значимость. По мнению специалистов, это может стать самым кратким маршрутом между Керчью и Симферополем, который послужит прямым продолжением железнодорожного сообщения через Керченский пролив.

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