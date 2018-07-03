По Крымскому мосту поехали грузовики

В связи с необходимостью доставки грузов к объектам строительства разрешено движение грузовых транспортных средств по Крымскому мосту.

О этом сообщает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

«В соответствии с приказом от 29.06.2018 № 175–ОД Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым внесены изменения в приказ от 14.05.2018 № 127–ОД «О введении временного ограничения движения транспортных средств с начала открытия рабочего движения по объекту «Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив», — говорится в сообщении.

Читайте: На Крымском мосту работают студенты-практиканты

В связи с необходимостью доставки грузов к объектам строительства разрешено движение грузовых транспортных средств по Крымскому мосту , имеющих разрешенную максимальную массу свыше 3,5 т., задействованных генеральными подрядными организациями ООО «Стройгазмонтаж», ФГУП «УВО Минтранса России» и АО «ВАД» при реализации объектов ФЦП.

Движение такого грузового транспорта должно осуществляться в колоннах составом не менее пяти автомобилей с сопровождением групп быстрого реагирования ФГУП «УВО Минтранса России».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.