По Крымскому мосту поехали грузовые автомобили (ВИДЕО)

Долгожданное событие — фуры теперь едут по Крымскому мосту.

Крымский мост был открыт за 7 месяцев до установленного срока сдачи в эксплуатацию. По транспортному переходу через Керченский пролив первыми проехали грузовики. Во главе колонны с Президентом, «КАМАЗы» испытали дорожную одежду моста. С тех пор по переходу ездили только легковые автомобили. Исключением были «тяжеловесы мостостроителей».

Сегодня, ровно в 00 часов по Крымскому мосту поехали грузовики. Все без исключения. Это почти за 2 месяца до предполагаемого завершения строительства автодорожной части.

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Под Керчью, за несколько дней до старта движения для грузовиков, собрались сотни дальнобойщиков. Они ждали этого дня, чтобы сэкономить пару десятков тысяч рублей на перевозке, и чтобы стать частью истории «стройки века».

Крымский мост снова собрал журналистов со всей России. И команда КерчьИНФО не стала исключением.

По Крымскому мосту поехали дальнобойщики

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