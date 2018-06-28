По Крымскому мосту проедет Высокопреосвященнейший Митрополит ВАРСОНОФИЯ

Сегодня в Керчь с визитом прибудет Высокопреосвященнейший Митрополит ВАРСОНОФИЯ, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, управляющий делами Московской Патриархии.
Об этом сообщает пресс-служба Керченской администрации.
Читайте: Евгений Адаменко: «Сколько можно «красить губы» городу?»
В плане поездки: проезд по Крымскому мосту, посещение древнейшего храма России — кафедрального собора св.Иоанна Предтечи, встреча с главой муниципального образования городской округ Керчь, посещение экскурсионных объектов.