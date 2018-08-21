По Крымскому мосту проехали более двух миллионов автомобилей

С момента открытия движения по новой автодороге по Крымскому мосту проехали 2, 028 млн. транспортных средств в обе стороны. Об этом журналистам КерчьИНФО сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

Интенсивность движения в сторону Крыма в период с 16 мая по 20 августа превысила 1, 065 млн. автомобилей.

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Во второй половине августа фиксируется постепенная переориентация транспортного потока на Тамань. Так, в период с 14 по 20 августа ежедневно преобладает трафик в сторону Краснодарского края: в Крым за эти дни проехали более 98 тысяч автомобилей, в обратную сторону – более 111 тысяч.

Среднесуточная интенсивность в августе составляет на данный момент около 29 270 автомобилей (14, 8 тысяч в Крым и 14, 4 тысяч в направлении Тамани).

«Автодорога по Крымскому мосту – участок федеральной автомобильной дороги А-290 км 141 – км 160. Находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора. Трасса категории 1 Б. Четыре полосы движения с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки. Максимальная разрешённая скорость – 90 км/ч. Остановки на мосту запрещены» — уточняется в ведомстве.

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