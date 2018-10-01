По Крымскому мосту проехали почти 1 500 грузовиков

Сегодня,1 октября с 00.00 по 15.00 по Крымскому мосту проехали в общей сложности 1 379 грузовых автомобилей, в том числе в керченском направлении 716 и в сторону Тамани – 663 транспортных средства.

Наиболее распространенный тип грузового транспортного средства – автопоезд общим весом более 30 тонн – таких грузовиков зафиксировано 1 030. Также по Крымскому мосту проехали более 100 автопоездов общим весом более 35 тонн.

Читайте: Железнодорожная часть Крымского моста в пиковой фазе строительства (ВИДЕО)

Трафик грузового транспорта по Крымскому мосту выше среднесуточных показателей Керченской паромной переправы, что связано с накоплением транспортного потока по берегам пролива в ожидании снятия ограничений по трассе А-290.

Предполагается, что в течение 2018 года поток грузового транспорта по автодороге через Крымский мост может составлять около 900-1100 транспортных средств массой свыше 3,5 тонн ежесуточно. В последующем, по оценкам проектировщиков Крымского моста, прогнозируется постепенный рост до примерно 5 тысяч грузовых транспортных средств ежесуточно в 2024 году.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.