По Крымскому мосту вопреки запрету перевозят опасные грузы

Движение грузового автотранспорта по Крымскому мосту с нетерпением ждали не только дальнобойщики и логисты, но и все жители Крыма. Однако и сейчас проехать по мосту в Крым могут не все. Ограничение касается бензовозов и других грузовых автомобилей, перевозящих опасные грузы.

Справка КерчьИНФО:

Согласно ПДД «Опасный груз» — вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить материальные ценности.

Перевозка опасных грузов осуществляется при помощи специально предназначенных для этих целей транспортных средств. Такие транспортные средства должны быть оснащены специальным знаком «опасный груз». На них также устанавливается специальный проблесковый маячок оранжевого цвета.

В России правила устанавливаются строгие, но исполняются они на месте сообразно внутренним убеждениям и совести, близости отдельных перевозчиков к ГИБДД, лицам, связанным с транспортной безопасностью.

С 00:00 часов 01.10.2018 началось движение большегрузных машин через мост, включая бензовозы. К вечеру 01.10.2018 на досмотровых пунктах Крымского моста стали выборочно останавливать бензовозы и сообщать, что проезд недопустим, но отпускали. Уже 02.10.2018 перед мостом с обеих сторон начался монтаж знаков о запрете движения машин с опасным грузом.

На сайте ТАСС 02.10.2018 в 17:05 (https://tass.ru/ekonomika/5627943) была опубликована новость: Министр транспорта РФ Дитрих сообщил в ходе Международного транспортно-логистического форума «PRO//Движение.1520»: «Полагаю, что в течение полутора-двух месяцев они (бензовозы, прим. ТАСС.) продолжат пользоваться паромной переправой, а после этого мы соответственно запустим, в том числе (на Крымском мосту, прим. ТАСС) автомобили, перевозящие опасные грузы».

Согласно открытой статистике оператора Грузовой паромной линии, перевозящей опасные грузы через Керченский пролив, в среднем ежедневно с помощью паромов в каждую сторону переправлялось 80-85 фур с опасными грузами. Также руководство компании-оператора паромной линии сообщило журналистам КерчьИНФО, что из Крыма переправлялись в основном уже пустые грузовики, предназначенные для перевозки опасных грузов (бензовозы, газовозы, химовозы и т.д.).

После пуска движения большегрузов по мосту, паромы стали перевозить в 5 раз меньше машин с опасными грузами. С 03.10.2018 перевозится 15-20 ТС в одну сторону, а обратно – не более 5!

«Если учесть запрет провоза по мосту опасных грузов и такое значительное снижение статистики перевоза их же на паромах, бензин на крымских заправках уже должен был закончиться, а цены на него – лавинообразно увеличиться», – прокомментировал ситуацию журналистам руководитель одного из предприятий топливного направления.

Доверенный источник сообщил сайту КерчьИНФО, что бензовозы останавливают сотрудники, отвечающие за транспортную безопасность, проверяют документы и отправляют их дальше. Мы решили, что бензовозы через мост могут ехать пустыми, поэтому их отпускают. Также источник добавил, что такие «пустые» бензовозы за один день пересекают мост дважды: «То есть приехал в Крым пустым и уехал из Крыма пустым. Номерные знаки одни и те же на машинах!».

Согласно нормативам, бензовоз пустым считается только в том случае, когда проведена очистка цистерны паром, выбран весь груз, а эта услуга может оказываться только в специально отведенном месте и специализированной фирмой с выдачей сертификата.

Можно сказать: кому какое дело? Но ведь опасный груз оказался на мосту, и наверное, есть причины, почему его ОФИЦИАЛЬНО не пускают до ввода в эксплуатацию специализированного оборудования по досмотру такого транспорта.

Статистика перевозок грузового транспорта на паромах за последний период:

Редакция КерчьИНФО продолжит следить за ситуацией и в ближайшее время проведет дежурство возле Крымского моста для фото- и видеофиксации возможных нарушителей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.